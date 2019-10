Levenloos lichaam uit water gehaald langs Kolenkaai Mathias Mariën

31 oktober 2019

13u01 0 Brugge Langs de Kolenkaai in Brugge is donderdagmorgen een levenloos lichaam aangetroffen in de Ringvaart ter hoogte van een woonboot. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en de Kolenkaai was even afgesloten voor alle verkeer.

Het lichaam is ondertussen geïdentificeerd. Er zijn geen sporen van geweld of van de eventuele betrokkenheid van derden aangetroffen. Alles wijst dan ook in de richting van een wanhoopsdaad.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.