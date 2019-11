LESS pakt meteen eerste Michelinster: “Hier droom je van” Ruige Vermeire is chef-kok van het bekroonde restaurant LESS by Hertog Jan Bart Huysentruyt

18 november 2019

15u21 0 Brugge Negen maanden na de opening heeft LESS by Hertog Jan de eerste Michelinster binnen. Het nieuwe restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens, de opvolger van driesterrenzaak Hertog Jan, is zo de enige nieuwkomer in onze provincie. Chef Ruige Vermeire, die er in de potten roert, is overweldigd: “Hier droom je van”, zegt hij.

11 maart. Een paar maanden nadat hij de deuren van zijn driesterrenrestaurant Hertog Jan achter zich had dichtgetrokken, opende Gert De Mangeleer zijn nieuwste zaak. Met L.E.S.S. wilde hij de sfeer van de hippe eettenten uit New York en Londen naar ’t Zand in Brugge brengen. Oorspronkelijk een all-day eatery. Van Deens gebak over een Marrakechburger tot een Iberico-kroket: van 8.30 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds zou je er gerechten van over de hele wereld op je bord kunnen krijgen. Maar al na een week werd het concept aangepast: geen ontbijten meer, enkel nog lunch en diner.

Wereldkeuken

De sfeer is al die tijd gebleven, het volk ook. LESS by Hertog Jan is vanaf dag één een drukbeklante zaak in het centrum van Brugge. Wie erlangs passeert, voelt de energie tot op het plein. De open keuken nodigt uit om er de wereldkeuken te gaan proeven. Dat hebben de inspecteurs van Michelin ook ondervonden, want LESS krijgt meteen een eerste Michelinster, nauwelijks negen maanden na de opening. “Een verrassing”, vindt chef-kok Ruige Vermeire, die er de dagelijkse leiding in handen neemt. Hij kreeg die kans van De Mangeleer en Boudens, die in Brugge ook nog Bar Bulot uitbaten. “Hier droom je van, maar durf je niet voorspellen dat het waarheid wordt.”

Champions League

Voor Gert De Mangeleer is het behalen van een ster niet meer zo nieuw. Toch geniet hij met volle teugen. “Ons ego is toch een beetje gestreeld. Dit voel wel erg prettig”, zegt hij. “In het verleden hebben we met Hertog Jan de drie sterren toch vooral zelf behaald. Dit keer treden we meer op als coaches of mentors. Het is alsof je eerst in de Champions League hebt gespeeld en nu als trainer aan het werk gaat. Het is toch een leuk gevoel.” Een Michelinster zal niets veranderen aan de filosofie van LESS, benadrukt hij. “We wilden vooral een leuke tent creëren, waar kwaliteit voorop staat, met een dynamische vibe. Het is mooi dat Michelin dat concept heeft geaccepteerd. En het is volop de verdienste van Ruige en zijn team dat dit beloond wordt met een ster.”

Rustige septembermaand

Zorgt een Michelinster straks niet voor drempelvrees bij de klanten? “Ik denk van niet", zegt De Mangeleer. “We zijn heel sterk gestart, maar hebben in september toch ook wat rustigere middagen gekend. Er is dus meestal wel plaats voor wie van onze keuken wil proeven.”

DIT ZIJN DE MICHELINSTERREN IN ONZE REGIO:

** De Jonkman (Sint-Kruis)

* Den Gouden Harynck (Brugge)

* LESS by Hertog Jan (Brugge)

* Sans Cravate (Brugge)

* Zet’joe by Geert Van Hecke (Brugge)

* De Zuidkant (Damme)

* Cuines, 33 (Knokke-Heist)

* Sel Gris (Knokke-Heist)

* Auberge de Herborist (Sint-Andries)

* Goffin (Sint-Kruis)

* Ter Leepe (Zedelgem)