Les Ch'tis of Mamma Mia? Jij kiest de film in 't park

25 augustus 2019

13u37 0 Brugge Het Davidsfonds van Dudzele organiseert met ‘Film in 't park' een nieuw evenement op zaterdag 14 september om 19.30 uur op de terreinen van De Polder.

Er is een springkasteel voorzien voor de kinderen en de bar gaat al een uurtje vroeger open. Het Davidsfonds selecteerde zelf vijf films waaruit het publiek kan kiezen. Kiezen kan tussen: Hugo, Bienvenue chez les ch’tis, Mamma mia, Bienvenue à Marly-Gomont en The theory of everything. Hierop kan nog gestemd worden via Facebook of via mail dudzele@davidsfonds.net.