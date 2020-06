Leopold II-straat wordt Lumumbalaan in Brugge: actievoerders passen straatnaam aan Bart Huysentruyt

30 juni 2020

09u59 1 Brugge In Brugge is het straatnaambord Leopold II-straat overplakt met een andere naam: de Lumumbalaan. Actievoerders hebben het bord in de nacht van maandag op dinsdag aangepast.

Leopold II staat nog altijd in het oog van de storm door de gruweldaden waarvoor hij verantwoordelijk wordt geacht in Congo. Koning Filip bood daar zopas nog zijn excuses voor aan aan de Congolese regering. Terwijl in een aantal steden beelden van Leopold II worden weggenomen of geduid, hebben actievoerders in Brugge zijn straatnaambord overplakt. Voortaan prijkt er Lumumbalaan, met als duiding: ‘eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo’. Patrice Lumumba leidde de prille onafhankelijkheid van Congo, maar werd al snel afgezet, gevangen genomen, mishandeld en vermoord. Ook in andere gemeenten in West-Vlaanderen zijn vandaag straatnaamborden aangepast.