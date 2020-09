LEKKER LOKAAL. De Bottelier in Brugge: “Verrassende gerechten in grootmoeders woonkamer”

Brugge

Restaurant De Bottelier in Brugge krijgt online heel wat lovende reacties en leek ons dus zeker een bezoekje waard. De zaak wordt intussen 25 jaar uitgebaat door Hans en zijn vrouw Hilde en promoot zichzelf als een restaurant waar je wordt overvallen door een huiselijk gevoel. “Om De Bottelier te beschrijven, moet je er minstens één keer zijn binnen geweest”, staat op de website. En het mag gezegd: we hebben een verborgen pareltje in de Brugse binnenstad ontdekt. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.