Legendarisch Brugs café heropent volgend jaar: “Wie de nieuwe naam raadt, mag op onze kosten komen eten” Café De Vuurmolen heropent in september 2020 de deuren Bart Huysentruyt

15 oktober 2019

18u14 0 Brugge Het legendarische Brugse café De Vuurmolen heropent in september 2020 de deuren onder een nieuwe naam en met een nieuw concept. Liesbeth De Reyghere, bekend van café en restaurant Cambrinus in de Philipstockstraat, zal er met haar kinderen een smartlappenkroeg van maken. Tegelijk wordt ook het Kraanplein heraangelegd. De zeven parkeerplaatsen verdwijnen er.

De Vuurmolen op het Kraanplein klinkt natuurlijk als een klok in Brugge. Vele generaties hebben er ooit nog hun eerste danspassen gezet of hun eerste kus gegeven. Het was de afgelopen decennia één van de favoriete adresjes van de jongeren. De Vuurmolen was aanvankelijk een klein volkscafeetje, maar onder leiding van Jan Lantsoght werd het een vaste stek van veel Bruggelingen. De zaak stond er lange tijd om bekend het café met de grootste bieromzet van West-Vlaanderen te zijn. Lantsoght bleef tot 2015 eigenaar van het gebouw, maar verkocht toen aan brouwerij Alken Maes. Toenmalig uitbater Janny Geldof hield het in 2016, na succesvolle jaren, voor bekeken. De voorbije drie jaar stond het gebouw te verkommeren.

Eind vorig jaar al nam Liesbeth De Reyghere, bekend van café en restaurant Cambrinus in de Philipstockstraat, de zaak over, met de ijdele hoop om al deze zomer te openen. “Maar de renovatiewerken aan het gebouw zijn zo immens dat we daar nog even mee hebben gewacht”, zegt ze. “Nu de bouwvergunning binnen is, kunnen we hopelijk al in december starten.” De Reyghere is zelf een vroegere klant van De Vuurmolen. Ze is in Cambrinus actief sinds 2006. Ook haar kinderen Kim (35), Tine (33) en Nathan (25) werken daar mee. Zij zullen afwisselend de nieuwe zaak op het Kraanplein uitbaten.

“We halen onze inspiratie uit Nederland, waar de smartlappenkroegen heel erg in trek zijn”, zegt Liesbeth De Reyghere. “We houden zelf ook van Nederlandstalige muziek. De nieuwe Vuurmolen zal dus voornamelijk een gezellige ontmoetingsplek worden, waar Bruggelingen en bezoekers thuis zijn.” De nieuwe uitbaters hebben geluk: het Kraanplein wordt volgend jaar meteen heraangelegd. De zeven parkeerplaatsen verdwijnen er en maken plaats voor meer groen. “Het moet meer een echt plein worden", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), met de steun van haar collega’s in het schepencollege. “Ook het openbaar toilet zal verplaatst worden. Mensen moeten hier ook op een terrasje van Brugge kunnen genieten. De plaats voor laden en lossen blijft behouden.”

De grootste verandering wordt misschien wel het verdwijnen van de naam De Vuurmolen. Er is al een nieuwe naam, maar die maken de uitbaters nog niet bekend. Alhoewel: “In onze bierbrasserie Cambrinus kan je de naam terugvinden. Wie ons als eerste de correcte naam stuurt per e-mail, mag op onze kosten komen eten”, belooft Liesbeth De Reyghere. Ideeën? Mailen kan naar info@bierbrasseriecambrinus.eu.