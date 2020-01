Leerlingen van Paalbos staan vaker recht in de les: “Meer beweging, meer concentratie en meer motivatie” Bart Huysentruyt

29 januari 2020

08u17 0 Brugge In basisschool Paalbos in Sint-Kruis staan de leerlingen dit schooljaar vaker recht dan voorheen. In samenwerking met de Hogeschool West-Vlaanderen is Paalbos gestart met Vital Schools, om leerlingen meer te doen bewegen.

“Wat ons aansprak? De doelstellingen lijken makkelijk haalbaar en de resultaten blijven niet lang uit: het aantal zituren is beperkt, de concentratie én de motivatie stijgt”, somt directeur Nathalie David op. In de klas staan tafels op wielen die je omhoog en omlaag kunt brengen, meubilair dat kinderen zelf kunnen manipuleren. “De verandering was groot”, zegt leerkracht Melissa Van Ooteghem. “Al vanaf dag één waren de kinderen actiever aan het werk en heel enthousiast om met klasschikkingen te spelen. De leerlingen hebben geen vaste plek meer in de klas want de tafels hebben geen bankruimte om alles in te stoppen. Werkboeken, leerboeken en mapjes zitten in een bakje, boekentassen staan buiten en drankflessen staan op een karretje. Zo blijft de klasruimte optimaal open voor beweging.”

Omdat het meubilair makkelijk te verplaatsen is, kunnen leerkrachten ook vlotter tussen de leerlingen wandelen en direct bijspringen als er een vraag is. Ze moeten ook niet meer de hele tijd bukken om het werkboek te bespreken. Lesinstructies geven ze al bewegend.