Leerlingen van OLVH moeten examens afleggen in sportcomplex Koude Keuken Bart Huysentruyt

03 juni 2020

10u44 0 Brugge De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut in Brugge zullen hun examens afleggen in sportcomplex De Koude Keuken. De school kreeg zopas bevestiging van de stad.

Deze originele locatie in de nabijheid van de school biedt logistiek de mogelijkheid om de nodige veiligheidsvoorschriften perfect te respecteren. “We vinden het belangrijk om een aantal examens te organiseren voor onze leerlingen”, zegt directeur Nathalie Vanderivière. “Doordat leerlingen aan het werk blijven, willen we de leerachterstand in deze periode van afstandsonderwijs beperken. Bovendien zijn we van mening dat de resultaten een goede indicator zijn voor de beginsituatie van onze leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar. Tijdens de online lessen van de voorbije weken hebben onze leraars de leerstof nauwkeurig geselecteerd in functie van de essentie van de leerplannen. Leerlingen die nood hadden aan extra leerondersteuning of een babbel met de leerlingenbegeleiding werden individueel of in kleine groepjes uitgenodigd naar onze school. Onze leerlingen van het zesde jaar waren de eersten die mochten starten op vrijdag 15 mei. We kregen veel positieve feedback van ouders en leerlingen op onze aanpak. Dat is alvast een hart onder de riem voor ons team dat zijn beste beentje voorzette in deze vreemde tijden.”