Leerlingen van het Conservatorium verhuizen: “Verbouwingen dringen zich op” Bart Huysentruyt

15 december 2019

13u42 0 Brugge In het voorjaar van 2020, vermoedelijk in april, starten de verbouwingswerkzaamheden aan het hoofdgebouw van het stedelijk Conservatorium. De leerlingen kunnen ondertussen terecht op andere tijdelijke locaties.

De verhuis zal gebeuren tijdens de krokusvakantie 2020. Daarna vinden de lessen plaats in de Middenschool, huis Casterman, het Hof van Gistel, de Tuinklassen, de Orgelzaal, de Palmklassen en de Ryelandtzaal. Het secretariaat wordt ook ondergebracht in de Middenschool. “We hebben de leerlingen en de ouders over deze verhuis al ingelicht”, zegt schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld). “De verbouwingen die volgend jaar van start gaan, komen tegemoet aan de toename van het aantal leerlingen en zijn een engagement van het stadsbestuur opdat een van haar onderwijspareltjes zich verder kan ontwikkelen.”

Vooral het energieverbruik moet omlaag. Door de renovatie zullen de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het gebouw flink vergroten. “Het Conservatorium neemt namelijk een belangrijke rol op in de muziekstad die Brugge is, met het Concertgebouw en het Cultuurcentrum als andere muzikale bakens in de stad”, vult schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V) aan. “Zo zal er bij de renovatie van het Conservatorium ook extra aandacht gaan naar de geluidskwaliteit en de akoestiek van de verschillende ruimtes. Dit alles natuurlijk zonder de historische erfgoedwaarde van het gebouw uit het oog te verliezen. In afwachting doen we ons best om iedereen zo goed mogelijk te ontvangen in de tijdelijke locaties.”