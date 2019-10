Leerkracht rijdt politiemotard aan in staart van file: agent maanden werkonbekwaam Mathias Mariën

15 oktober 2019

11u55 0 Brugge Een 39-jarige man uit Ichtegem is veroordeeld tot een geldboete van 400 euro, waarvan de helft met uitstel, omdat hij een ongeval veroorzaakte waarbij een Brugse politieman maandenlang arbeidsongeschikt geraakte.

Op 15 januari reed de dertiger, een leerkracht in een Brugse school, langs de Havenstraat in Brugge toen hij een file te laat opmerkte. De man reed achteraan in op een politiemotard die stond te wachten, waarna de motor vooruit werd gekatapulteerd tegen een andere motor, die op zijn beurt tegen een voorliggend voertuig belandde. De Brugse politieman raakte bij de aanrijding zwaargewond aan de mond en rug en verloor enkele tanden. Hij was enkele maanden arbeidsongeschikt, maar is ondertussen wel weer aan het werk. De beklaagde verklaarde dat hij de file te laat had opgemerkt en kreeg van de rechtbank de geldboete opgelegd.