Le Pain de Sébastien opent ook in Rijsel Bart Huysentruyt

08 augustus 2019

15u46 0 Brugge De bekende bakkerij Le Pain de Sébastien opent in oktober een eigen winkel in het oude stadsgedeelte van Lille, in Noord-Frankrijk.

Le Pain de Sebastien is de zaak van Sébastien Cailliau (41) met filialen in de Brugse Smedenstraat en in Gent. Hij heeft ook een Dépôt de Pain geopend in Kortrijk en Antwerpen. Dat is een bakkerij binnen een bestaand concept. In Rijsel opent hij in een van de toeristische straatjes. “Ik onderhoud al jaren goede contacten met Noord-Frankrijk, waar ik de stiel ook voor een stuk heb geleerd en waar ik zelf ook ga om mijn filosofie uit te leggen", zegt de bakker. Nu gaat het weer hard voor Sébastien, nadat hij twee jaar geleden leukemie moest overwinnen. “Door mijn omzet te verhogen, kan ik ook mijn hoge kwaliteitseisen voor brood aanhouden. Want goede grondstoffen kosten geld.” Het brood van Le Pain de Sébastien vond al zijn weg naar verschillende sterrenrestaurants in ons land. De winkels in Brugge en Gent draaien bovendien goed. “Mijn brood is tot een derde duurder dan in een gewone bakkerij. Maar het zijn wel artisanale broden: groter, gezonder en met betere energiewaarden.”