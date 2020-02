Laura Tesoro concerteert in Brugse Magdalenazaal Bart Huysentruyt

16u29 0 Brugge Op donderdag 28 mei om 20 uur concerteert Laura Tesoro in de Brugse Magdalenazaal. Ze speelt er de hits uit haar debuutalbum ‘Limits’.

VTM-gezicht Laura Tesoro is nog alltijd maar 23 jaar, maar al lang niet meer weg te denken uit het muziek- en medialandschap in Vlaanderen. Met haar gloednieuwe show speelt ze zes exclusieve clubconcerten verspreid over heel Vlaanderen. Momenteel staat ze in de hitlijsten met haar nummer ‘Press pause’ en is ze te zien als jurylid in The Voice Kids op VTM. Tickets voor de unieke shows in Antwerpen, Sint-Niklaas, Hasselt, Brugge, Kortrijk en Herzele zijn vanaf nu te verkrijgen via www.show-time.be.