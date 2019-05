Langverwacht: eerste spade voor kunstgrasveld Jong Male de grond in Bart Huysentruyt

23 mei 2019

18u17 0 Brugge De stad Brugge, aannemer Lesuco en Jong Male VV zijn donderdag gestart met de aanleg van het langverwachte kunstgrasveld voor de voetbalvereniging langs de Brieversweg.

Het hoofdveld wordt er omgevormd tot kunstgrasveld. Aannemer Lesuco startte na de reguliere competitie met de werken, zodat tegen eind juli het veld speelklaar is. Op die manier komt de werking van de club niet in het gedrang.

387 leden

Jong Male traint al jaren op vijf locaties (Maleveld, Rust Roest, Gulden Kamer, Aardenburgse Weg en in Sijsele). “Dit is moeilijk voor een kwalitatieve jeugdwerking, waarbij vooral gestreefd wordt om jongeren uit de buurt te laten sporten”, zegt Carlos De Rock van Jong Male. “Pogingen om alles te centraliseren, zijn in het verleden mislukt. De aanleg van het kunstgrasveld is wél een stap vooruit. We tellen 387 leden, dus er wordt veel gevoetbald.”

De kostprijs bedraagt ruim een half miljoen euro. Het kunstgrasterrein Jong Male wordt het negende synthetische voetbalterrein in Brugge.