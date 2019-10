Lamme Goedzak op de planken met ‘De geest van tante Paula’ Bart Huysentruyt

12 oktober 2019

14u41 0 Brugge Toneelvereniging Lamme Goedzak brengt dit jaar ‘De geest van tante Paula’, het tweede stuk van voorzitter José Desender, die haar creatie ook zelf regisseert.

Een cruise, een veranda, dochterlief Carolientje wat sponsoren om op zichzelf te gaan wonen…: plannen genoeg voor Patrick en Karin als ze van tante Paula een geldkistje met honderdduizend euro cash erven. En aangezien hun zus Magda nooit naar tante omkeek, besluiten ze om haar in het ongewisse te laten. Daarmee begint het toneelstuk ‘De geest van tante Paula’ in ontmoetingscentrum Rustenhove in Assebroek. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 november telkens om 20 uur en op zondag 3 november om 14.30 uur. Kaarten kosten acht euro in voorverkoop op het nummer 050/33.57.83 of jose.desender@proximus.be.