Lambrecht: “Graag kleinere pmd-zakken in Brugge”, De fauw: “We gaan net grotere aanbieden” Bart Huysentruyt

15 oktober 2019

20u23 0 Brugge Opmerkelijke discussie in Brugge: gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) pleit voor het aanbieden van kleinere pmd-zakken voor alleenstaanden. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft net een tegengestelde mening: “Wij gaan net grotere zakken aanbieden.”

Lambrecht vindt dat de huidige pmd-zakken vaak te groot zijn voor alleenstaanden en senioren. “Een zak van 60 of 75 liter is groot. Daardoor moeten ze de zak te lang bewaren, wat geurhinder kan veroorzaken of moeten zij de zak halfvol al meegeven. Antwerpen biedt, speciaal voor deze doelgroep, ook kleinere afvalzakken van 30 liter aan. In Brugge kennen wij enkel de kleinere bruine huisvuilzakken, dus niet de kleinere versie van de blauwe pmd-zak.” Het stadsbestuur, waar sp.a ook deel van uitmaakt, laat weten dat er niet gedacht wordt aan zo'n kleinere blauwe zak. “Er mag nu net méér in de pmd-zak, dus is het logischer dat we een grotere zak aanbieden. Daar zijn we nu mee bezig”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat de blauwe zak voor geurhinder zorgt, is volgens mij ver gezocht.”