Lago Olympia viert verjaardag met geschenken Bart Huysentruyt

30 mei 2019

11u16 0 Brugge Lago Olympia, het nieuwe Olympiabad in Brugge, viert komend weekend de vierde verjaardag.

Op 30 mei 2015 opende in Brugge een nieuwe telg van de toen nog S&R-familie de deuren. Ter vervanging van het toenmalige Olympiabad kreeg Brugge er naast een splinternieuw olympisch zwembad ook een subtropisch zwembad met buitenzwembad bij. Twee nieuwe glijbanen en één naamsverandering later vieren ze komend weekend de vierde verjaardag. “Op zaterdag en zondag 1 en 2 juni blaast onze mascotte Beire vier kaarsjes uit”, zegt centrummanager Bart Dupon. “We delen de geschenken uit: 10+2 beurten gratis op tienbeurtenkaarten en alle kinderen die net als ons in 2015 geboren zijn mogen tijdens het feestweekend helemaal gratis naar binnen. Er is ook een barbecue, springkasteel en feestelijke decoratie.”