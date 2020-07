Lading hooi belandt op de rijbaan Mathias Mariën

14 juli 2020

08u08 0 Brugge Op de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters is maandagavond even na 19 uur ter hoogte van de spoorwegbrug een transporteur een deel van zijn lading verloren.

De lading hooi was net iets te hoog geladen om onder de brug door te kunnen. Een deel kwam op de rijweg in de richting van Blankenberge terecht. Het is onduidelijk of de transporteur zijn ladingverlies opgemerkt heeft. De brandweer kwam ter plaatse om het hooi op te ruimen en de de weg vrij te maken. Tijdens het opruimen was de rijstrook richting Blankenberge afgesloten voor het verkeer. De politie zorgde voor een vlotte verkeersstroom. De brug raakte niet beschadigd.