Laatstejaars KTA Brugge vieren proclamatie via drive-in Mathias Mariën

29 juni 2020

19u23 0 Brugge De laatstejaars van het KTA in Brugge hebben maandagavond op een originele manier hun proclamatie gevierd. Hun proclamatieshow gebeurde namelijk in de vorm van een drive-in.



De afstuderende leerling en zijn of haar ouders moesten eerst de parking oprijden en een uitgestippelde route volgen om nadien de drive-in zone te bereiken. Wanneer iedereen zich gepositioneerd had, kon de magie beginnen. De proclamatieshow was in vergelijking met voorgaande schooljaren korter, maar toch probeerde de school er opnieuw een persoonlijke touch aan te geven. De leerlingen leken het alvast te kunnen smaken en reageerden enthousiast op de drive-in.