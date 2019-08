Exclusief voor abonnees Laatste wens van Joanna (99) wordt vervuld: “Eindelijk herenigd met 98-jarige zus in het rusthuis” Mathias Mariën

30 augustus 2019

19u10 1 Brugge Joanna Legon uit Brugge wordt begin november 100 jaar, maar weet nog altijd goed wat ze wil. Na een opname in het ziekenhuis enkele weken geleden voelt ‘tante Jeannot’ dat het tijd is om haar te laten verzorgen in een rusthuis. Alleen: bij haar zus Thérèse (98) is er voorlopig geen plaats en staat ze op een wachtlijst. Nochtans is het haar laatste wens en wil ze absoluut niet meer terug naar huis. “Ik voel me als Maria en Jozef, die moesten ook in een stal liggen”, zucht Joanna. Het rusthuis zou nu alsnog een reddingsboei gooien door middel van kortverblijf en helpt zo de droom van de bejaarde vrouw waar te maken.

Op 10 november blaast Joanna - één van de oudste abonnees van Het Laatste Nieuws - 100 kaarsjes uit. Reden genoeg om te feesten, zou je denken. Toch zit de kranige Brugse momenteel nog met de handen in het haar. Het probleem: ze voelt dat de tijd rijp is om naar een rusthuis te gaan en wil haar laatste levensjaren doorbrengen bij haar 98-jarige zus Thérèse in rusthuis ‘de Potterie’. Alleen is daar op dit moment geen plaats en staat ze op een wachtlijst. Wanneer er een plekje vrijkomt, kan niemand voorspellen. Momenteel verblijft ‘tante Jeannot’ – zo noemt iedereen haar – in het ziekenhuis bij de zwartzusters in Brugge. “Enkele weken geleden werd ze plots heel ziek”, zegt haar nicht Birgit Maes. “Niemand wist wat er aan de hand was. In het ziekenhuis bleek dat ze last had van galstenen. Tante moest geopereerd worden en revalideert sindsdien bij de Zwarte Zusters. Ze kan daar nog even blijven, maar dat kan natuurlijk niet eeuwig. Er moet snel een definitieve oplossing komen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis