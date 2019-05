Laatste voorbereidingen Heilig Bloedprocessie aan de gang: “En nu maar hopen dat het niet regent. Anders blazen we alles af” Bart Huysentruyt

28 mei 2019

18u08 3 Brugge In de Stadshallen van Brugge stijgt de spanning: we zitten in de laatste rechte lijn naar de Heilig Bloedprocessie van donderdag. Kostuums worden bijgewerkt, begeleiders krijgen hun briefing en rekwisieten liggen klaar. Maar het allerbelangrijkste, dat blijft het weer: “Als het regent, gaat het niet door. Maar daar gaan we niet vanuit”, zegt coördinator Matthieu Clarysse.

Als de weerberichten van de voorbije dagen iéts hebben aangegeven, dan is het wel onvoorspelbaarheid. Zoals de kaarten nu liggen, zou het donderdag mogelijk een beetje regenen. Maar evengoed blijft het droog. De organisatoren van de Heilig Bloedprocessie hopen uiteraard op het tweede. De laatste keer dat Brugges schoonste dag omwille van het weer afgelast werd, was in 2015. “Ook vorig jaar was het bewolkt en een beetje frisser”, zegt coördinator Matthieu Clarysse. “Ik denk dat het dit jaar vergelijkbaar wordt.”

Regisseur Dominique Deckers moet al sinds begin deze maand verstek geven door problemen aan de rug. In de toekomst moeten we erover nadenken om een tweede regisseur stand-by te houden Matthieu Clarysse

De laatste repetities vonden maandag plaats. Op dinsdag waren de naaisters nog volop in de weer met aanpassingswerken: het inleggen of versmallen van kleding voor figuranten. “We bereiden ook de logistieke oefening voor onze ruiters voor. Zij worden omgekleed in Villa Bota aan het Astridpark. In de Stadshallen leggen we de rekwisieten en kleren klaar. Op dinsdagavond vindt nog de briefing plaats van de begeleiders van de processie.” Tot nu toe verliep alles goed, behalve dan het onverwachte uitvallen van regisseur Dominique Deckers. Hij moet al sinds begin deze maand verstek geven door problemen aan de rug. “We hadden in dit geval niet meteen een plan-B”, moet Matthieu Clarysse toegeven. “In de toekomst moeten we erover nadenken om een tweede regisseur stand-by te houden, al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dominique kon hier natuurlijk helemaal niks aan doen. We hebben de taken intern wat herverdeeld. Het was zwaar, maar ik denk dat we er klaar voor zijn.”

Tip: groep 14

Op woensdag volgt de aankleding van praalwagens met bloemen en groen en staat alles klaar, zodat alle 1.700 figuranten zich snel in hun rol kunnen inleven. “Als ik de toeschouwers één tip mag meegeven, dan moeten ze vooral uitkijken naar groep 14", zegt Matthieu Clarysse. “Dat is de groep die ‘De geboorte’ symboliseert. De figuranten steken in volledig nieuwe kostuums en zien eruit als herders en herderinnetjes zoals in middeleeuwse afbeeldingen. Bereid je dus maar voor op schapenvachten, kousenbroeken en kostuums tot net boven de knie. De vrouwen hebben typische kapjes op hun hoofd. Ik vind het heel geslaagd.”

Parcours

Er worden donderdag zo’n 30.000 bezoekers verwacht. Het parcours van de Heilig Bloedprocessie is hetzelfde als vorig jaar, met start aan de Dijver en einde op de Oude Burg. De processie gaat van start rond 14.30 uur. De doortocht op elk punt van het parcours duurt ongeveer anderhalf uur. Afhankelijk van de plaats op het parcours komt de processie dus eerder vroeger of eerder later voorbij. De processie eindigt om 17.30 uur.