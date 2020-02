Laatste restant van Toyo Ito wordt weggenomen: “Het zal nu voorbij zijn met de waterplassen op de Burg” Bart Huysentruyt

19 februari 2020

13u23 0 Brugge Eindelijk: de laatste restanten van het kunstwerk van de Japanner Toyo Ito op de Burg in Brugge worden weggenomen. Vanaf vrijdag verwijdert de stad de ondergrondse betonnen kuip voor de waterpartij.

Toyo Ito realiseerde op de Burg in het kader van Brugge culturele hoofdstad in 2002 een paviljoen met waterpartij. De ‘carwash van Brugge’ is een paar jaar geleden definitief verwijderd en staat sinds vorig jaar op de terreinen van het bedrijf ICO in de Zeebrugse haven. “Het paviljoen verdween wel, maar de betonnen kuip voor de waterpartij bleef achter”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Tijdens regenbuien ontstaan er daardoor plassen die maar langzaam wegsijpelen. Daarom wordt nu de wand van de ondergrondse betonnen kuip opgebroken. Nadien zullen we de bovengrond met steenslag weer herstellen.” De werken duren tot 6 maart.