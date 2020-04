Laat je zorgen of een troostend woord achter in een rode brievenbus op ’t Zand: “We maken er later een kunstwerk van” Bart Huysentruyt

25 april 2020

13u05 3 Brugge Bruggelingen kunnen voortaan hun zorgen kwijt in een rode brievenbus op ’t Zand. Wie daar nood aan heeft, kan zijn gevoelens tijdens deze coronaperiode kwijt in een brief. Er wordt later, anoniem, een kunstwerk van gemaakt.

“West-Vlamingen zijn ‘binnenvetters’", zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (sp.a). “Daarom geven we hen de kans hun gevoelens te uiten. Teken of schrijf dus over je verdriet, je zorgen en je pijn. Zo kun je je zorgen even achterlaten."

Maar ook boodschappen van hoop zijn er welkom. “Ook positieve tips verdienen het om gedeeld te worden”, vult schepen van Welzijn Martine Matthys (CD&V) aan. “Die boodschappen kun je achterlaten op het bijhorende krijtbord. Wat geeft jou energie, moed en hoop? Heb je goed advies of een troostende slagzin? Dat is hier allemaal welkom.”

Je moet wel zelf je krijt meenemen. Als de crisis voorbij is, wil de stad Brugge een kunstwerk maken van alle boodschappen.