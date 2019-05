Kurt Ravyts mag Kamer in, maar heeft dubbel gevoel: “Moet provincie verlaten” Bart Huysentruyt

27 mei 2019

13u47 0 Brugge Kurt Ravyts (51) uit Zuienkerke maakt een opmerkelijke entree in de Kamer. Hij raakte zondag verkozen voor zijn partij Vlaams Belang.

Ravyts doet al meer dan twintig jaar aan politiek. Hij zat tijdens die periode bijna altijd in het halfrond van de provincie West-Vlaanderen. En als eenling probeerde hij het ook in zijn eigen gemeente waar te maken. “Ik zit met een dubbel gevoel”, zegt de Vlaams Belanger. “Enerzijds ben ik natuurlijk geweldig tevreden met het resultaat van mijn partij. En uiteraard ook met mijn eigen score, die me onverwacht in de Kamer brengt. Dat betekent dat ik ontslag zal nemen als personeelslid van Vlaams Belang en dat ik ook de provincieraad moet verlaten, wegens niet combineerbaar. Dat is hard, want dat werk deed ik heel graag. Ik mag zeggen dat ik ook graag gezien was, zelfs door collega’s van andere partijen. Ik ontving heel veel felicitaties vanuit elke hoek.”