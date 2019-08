Kunstwerken voor festival Konvooi krijgen vorm Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

19u58 0 Brugge Zo’n 150 jonge artiesten zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe kunstenfestival Konvooi in Brugge. Dat vindt plaats tussen 30 augustus en 1 september.

Ze krijgen van de stad Brugge carte blanche om een kunstenparcours samen te stellen. In en rond de dokken komt er onder meer een Arc de Triomphe in paletten of een levensgroot fort. Dat fort wordt momenteel opgebouwd in een grasveld naast Het Entrepot. “We zijn hier volop bezig met een graafkraan om het fort op te bouwen", zegt Michiel Denys van Het Entrepot. “Kolijn Jagersma is een Rotterdamse kunstenares die een soort interactieve belevenis zal maken van het kunstenparcours. Via haar parcours zullen bezoekers expo’s te zien krijgen die niet in het officiële programma opgenomen zijn. Ook zij is al volop bezig. Leontien en Ewoud van Kunstenfestival PLAN B gaan een betonnen tribune gieten, die uitkijkt over het water van de Handelsdokken. Jason Slabbynck en Benjamien Lycke van Studio mxmxm bouwen dan weer een monumentale ‘Arc de Triomphe’ uit blauwe Euro-palletten.”