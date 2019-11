Kunstwerk voor Willy Naessens na Rotary-meeting in Brugge Bart Huysentruyt

07 november 2019

09u03 0 Brugge Ondernemer Willy Naessens ontving een kunstwerk van Bruggeling Fernand Vanderplancke na zijn uiteenzetting over succesvol ondernemen voor acht Rotary-clubs.

Fernand Vanderplancke is ook de kunstenaar die jarenlang de winnaar van de Ronde van Vlaanderen bedacht met een cadeau. Voor Willy Naessens had hij het werk ‘Move’ in petto. Op 24 oktober organiseerde de Brugse Rotary Club Brugge West samen met acht clubs uit de regio de Rotary-meeting 2030. De bijna 200 aanwezigen kregen een lesje in ondernemen.