Kunstwerk van Lobelle weggeveegd voor werk van andere kunstenaar Bart Huysentruyt

06 juni 2019

10u49 0 Brugge De grafiettekening ‘Exile’, die Matthieu Lobelle maakte aan de ingang van Brugotta Hal Biekorf, is weg.

Het gaat niet om vandalisme, maar om een afspraak. Elk jaar krijgt een andere kunstenaar de kans om de witte wand van een uniek werk te voorzien. De komende maanden is het de beurt aan de 55-jarige Geertje Vangenechten uit Brugge. Zij zal haar werk klaar hebben tegen zondag 15 september, als ook het pleintje van de Biekorf weer een andere naam krijgt. Haar werk krijgt de naam ‘Comedie van het menselijk tekort’. De grafiettekening van Matthieu Lobelle aan de ingang van de theaterzaal viel wel erg in de smaak. “Ach, kunst is ook vergankelijk”, zegt de kunstenaar. “Als kunstenaar moet je er ook afstand kunnen van nemen.”