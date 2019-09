Kunsthumaniora heeft luxeprobleem: aantal leerlingen blijft maar stijgen Bart Huysentruyt

13u13 0 Brugge De Kunsthumaniora in de Katelijnestraat heeft problemen: de school kan de toevloed van het aantal leerlingen nauwelijks bolwerken.

Drie jaar geleden telde de school nog 327 leerlingen. Jaar na jaar kwamen er een pak bij. Straks rondt de school de kaap van 500 leerlingen. “De school verwachtte na de bonus door de viering van 300 jaar Academie een rustig vervolg wat betreft inschrijvingen”, zegt Jo Decoster. “Niets is minder waar. Sinds vorig jaar komen er nog 70 leerlingen bij. Niet enkel qua infrastructuur moet de Kunsthumaniora haar huiswerk maken, ook op het gebied van materiaal en in het bijzonder naar ICT toe ligt er een gigantische uitdaging te wachten. We zien ons genoodzaakt om partnerships aan te gaan met het Entrepot en vzw Binnenstad. Elke vierkante centimeter is ondertussen benut.”

Over de medewerking van de stad heeft de Academie Kunsthumaniora niet te klagen, zegt Decoster. “Zij steunen en ondersteunen waar kan. Toch dringt een langetermijnvisie zich op. Niemand weet waar dit verhaal zal eindigen. Een kunsthumaniora is een uithangbord en een cultuurstad als Brugge is een ideale partner.”

Deze week is het nog volop ‘branden blussen en gaten dichtrijden’. De volgende weken zal de school kijken of het grote leerlingenaantal nog steeds recht evenredig is met de mogelijkheden van het schoolteam. “Niemand die daaraan twijfelt”, benadrukte Decoster. “Met de nodige kwaliteitsbewaking is dit nog maar het begin van een schitterende rit. De nataliteit inroepen voor dit leerlingenaantal is ondertussen meer dan achterhaald. De kunstvakken zijn eens te meer de populairste, maar om geloofwaardig in te zetten op het verder studeren zijn de algemene vakken volop aan een rehabilitatie bezig.”