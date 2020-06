Kunstenares Rosangela opent eigen pop-up in Brugse Ezelstraat Bart Huysentruyt

19 juni 2020

08u57 1 Brugge De Brugse kunstenares Rosangela Arreaza, met roots in Venezuela, opent een maand lang een pop-upatelier in de Ezelstraat in Brugge. Je kan er haar kunst en mode ontdekken.

Naast haar atelier aan de Scheepsdalelaan 16 zal de locatie in de Ezelstraat de komende vier weken veelal worden gebruikt om bezoekers en potentiële klanten rustig te laten rondkijken naar de vele kunstwerken.

Tijdens een bezoek kan je ook een aantal nieuwe ideeën opdoen. Zo is er een art-workshop, waar je portretten op aanvraag kan laten maken, kan je vrijblijvend advies inwinnen rond het kopen of huren van kunst of kan je gebruikmaken van een photoshootpodium. De pop-up is dagelijks geopend van 11 tot 17.30 uur, en maandag op afspraak.