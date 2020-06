Kunstenaarsfamilie vraagt (voorlopig) 1 miljoen euro schadevergoeding voor gestolen beeldengroepen van ‘t Zand: “Bruggelingen zijn hun erfgoed kwijt”

Brugge

Het Brugse gerecht rolde vorig jaar een 28-koppige Roemeense dievenbende op, die verantwoordelijk was voor tal van werfdiefstallen over gans het land. Groot was de verbazing van de speurders, toen ze op de telefoontaps plots hoorden spreken over de gestolen beeldengroepen van ‘t Zand. De spraakmakende diefstal was tot dan toe onopgehelderd. Een jaar later vorderen kunstenares Livia Canestraro en haar kinderen voorlopig 1 miljoen euro schadevergoeding.