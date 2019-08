Kunstenaars beschilderen vanop hoogtewerker zes doeken tijdens braderie in Langestraat en Hoogstraat Siebe De Voogt

15 augustus 2019

10u39 0 Brugge In het weekend van 14 en 15 september gaat in de Langestraat en Hoogstraat in Brugge opnieuw de jaarlijkse braderie door. Opvallend initiatief dit jaar is een Street Art-event, waarbij kunstenaars zes blanco doeken vanop een hoogtewerker zullen beschilderen.

De organisatie van de braderie heeft dit jaar een nieuw bestuur en zij pakken meteen uit met een bijzonder initiatief. Naast het klassieke menu van de braderie met fanfare, organiseren ze op zaterdag 14 september een Street Art-event. “Voor de braderie worden zes blanco doeken van 1 op 3 meter opgehangen boven de straat”, vertelt Peter Laloo. “De doeken worden op zaterdag tussen 10 en 19 uur bewerkt vanop een hoogtewerker door zes verschillende kunstenaars. De doeken blijven de weken na braderie in het straatbeeld hangen en worden in het najaar uiteindelijk geveild. De opbrengst gaat naar de vzw Oranje.” Kunstenaars die interesse hebben om deel te nemen aan het evenement, kunnen zich nog tot 23 augustus aanmelden op het mailadres lahovzw@gmail.com. “We vragen de kandidaten om foto’s van enkele eerdere projecten mee te sturen”, stelt Laloo. “De week na 23 augustus maken we bekend welke kunstenaars effectief mogen deelnemen.”