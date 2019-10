KU Leuven voert onderzoek naar wonen in Brugge Bart Huysentruyt

Brugge Onderzoekers van de KU Leuven voeren, in samenwerking met de stad Brugge, een studie uit naar de woonvraag en de woonrealiteit van gezinnen die in Brugge willen wonen.

De bevraging is gericht naar mensen die ofwel nog op zoek zijn naar een woning in Brugge, of die in loop van de voorbije twee jaar naar Brugge zijn verhuisd. “De verhuizers of zoekers kunnen nuttige informatie aanleveren over wat zij precies zoeken of zochten”, zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). “Ze kunnen ook aangeven wat de eventuele obstakels zijn of waren om een woning in Brugge te vinden. Het onderzoek moet inzichten aanleveren voor het woonbeleid van onze stad.” Een woning vinden in de stad die aan de woonwensen voldoet en daarbij ook nog eens betaalbaar is, verloopt niet altijd gemakkelijk. Brugge behoort immers tot de duurste steden in Vlaanderen. De ruimte is er ook schaars. “We willen weten of de Bruggeling zoekt naar een flat, rijhuis of vrijstaande woning, hoeveel slaapkamers ze willen en of ze ook nieuwe woonvormen overwegen.” De vragenlijst zal op verschillende websites terug te vinden zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De informatie wordt verzameld en verwerkt door de KU Leuven. De link op www.brugge.be blijft 4 weken staan.