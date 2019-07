KU-Campus Brugge zet zijn eerste ingeschreven student in de bloemetjes Bart Huysentruyt

02 juli 2019

09u57 0 Brugge KU Leuven Campus Brugge zette tijdens zijn infodag zijn deuren open voor toekomstige studenten. Sinds academiejaar 2017–2018 kunnen toekomstige industrieel ingenieurs en kinesisten hier terecht voor hun opleiding.

De ingenieurs kunnen hun hele opleiding in Brugge voltooien, voor kinesisten en revalidatiewetenschappers gaat dit om de bachelorjaren. De eer van de eerste ingeschrevene viel dit jaar te beurt aan Ruben Geenens, 17 jaar uit het Kortrijkse. Hij schreef zich in voor de opleiding ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’. “Ik koos voor deze opleiding omdat ik al veel positieve verhalen had gehoord van kinesisten die hier gestudeerd hebben. Daarnaast spreekt het meer kleinschalige karakter van de campus me ook erg aan. Het is hier erg gezellig”, zegt Ruben.

Campusvoorzitters prof. Frederik Desplentere (faculteit industriële ingenieurswetenschappen) en prof. Kurt Claeys (faculteit revalidatiewetenschappen en kinesitherapie) zijn tevreden over de opkomst bij de infodag. “We mikken op minstens een gelijk aantal studenten.”