KSA Ter Straeten (en andere Brugse jeugdbewegingen) krijgt herbruikbare bekers cadeau van de stad Bart Huysentruyt

02 maart 2020

10u59 0 Brugge De Brugse jeugddienst verdeelt momenteel 6.500 herbruikbare bekers aan de jeugdbewegingen. Ze kochten ze in, omdat er bij evenementen geen plastic bekers meer gebruikt mogen worden.

Naast de jaarlijkse bedeling van gratis vuilniszakken, krijgen de Brugse jeugdbewegingen dit jaar dus voor het eerst herbruikbare bekers. Voor KSA Ter Straeten waren er 460 bekers voorzien. “Ze kunnen ze meenemen op weekenden of kampen”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “We willen jeugdbewegingen helpen om ook milieubewust hun dranken te serveren. Het is op basis van een verdeelsleutel dat we jeugdbewegingen een aantal bekers cadeau doen. Dat moet ruim voldoende zijn om het werkjaar door te komen.”