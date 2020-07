KSA Sint-Trudo breekt zomerkamp af door positieve coronatest Mathias Mariën

27 juli 2020

16u49

Bron: kw, eigen berichtgeving 0 Brugge KSA Sint-Trudo uit Assebroek heeft een bubbel van zijn zomerkamp met 22 jongeren vroegtijdig stopgezet. De reden: één van de deelnemers testte positief op corona.

Via contact tracing kwam aan het licht dat één van de KSA-leden voor het zomerkamp in contact kwam met iemand die positief testte. De leiding nam geen risico en liet het lid meteen testen. De test was positief, waarna de 22 leden van de bubbel terug huiswaarts keerden. Ze moeten nu allemaal tot volgende vrijdag in quarantaine tot ze tweemaal negatief testen op het virus.