KSA Lissewege viert 40-jarig bestaan met tweedaagse Mathias Mariën

03 oktober 2019

17u38 0 Brugge KSA Lissewege wordt dit jaar 40 jaar en dit vieren ze met een tweedaags weekend. Het 40 jaar worden van KSA Lissewege is een speciaal moment voor de jeugdbeweging.

Vrijdag 11 oktober gaan ze om 17 uur van start met een kinderdisco. Voor 2 euro kunnen de kindjes genieten van een hapje en een drankje. Er zal ook een springkasteel aanwezig zijn voor de feestbeesten. Vanaf 19 uur is iedereen welkom op de receptie waar het 40 jaar bestaan van KSA Lissewege in de bloemetjes zal gezet worden. Onder andere de hoofdleiding, Brendan Vandenabeele en Yorick Rapol zullen een woordje zeggen en de ook schepenen Minou Esquenet en Mathijs Goderis zullen aan het woord komen. “Uiteraard wordt daarbij een hapje en een drankje aangeboden worden terwijl ook het springkasteel ter beschikking voor de kinderen”, zegt de leiding. “Na de receptie kan iedereen zijn beentjes losgooien op de Retroparty. Hier zullen de beste nummers gespeeld worden tot in de late uurtjes en dit alles door Dj Stelex.”

De Regenboogfeesten

Dag twee gaat van start om 14 uur met het jaarlijkse stokbaltornooi, waar iedereen aan kan deelnemen. De prijs per team bedraagt 10 euro. Een team bestaat uit 5 spelers en maximum 3 reservespelers. De traditionele feesten gaan verder met een BBQ, deze begint om 19.30 uur. De prijs voor deze BBQ bedraagt 17 euro, voor vier stukken vlees voor volwassenen en 10 euro voor twee stukken vlees voor de kinderenOm 21.30 uur sluit KSA Lissewege het weekend af met een streekbierenavond. De keuze aan bieren is breed, er zijn namelijk meer dan 50 verschillende soorten aanwezig. Dit alles is toegankelijk voor iedereen en vindt plaats op domein De Regenboog in Lissewege.