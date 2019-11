KSA Lissewege opnieuw geplaagd door vandalisme aan lokaal Bart Boterman

17 november 2019

13u10 0 Brugge Een vandaal heeft opnieuw toegeslagen bij het lokaal van KSA Lissewege in de Scharphoutstraat. Zondagmorgen stelden de leiders van de jeugdvereniging vast dat het glas van de toegangsdeur was ingeslagen met een steen. “Twee maanden geleden precies hetzelfde, maar dan een raam”, zucht hoofdleider Yorick Rapol.

De site ‘De Regenboog’, een voormalig schoolgebouw waar onder meer jeugdverenigingen hun lokaal hebben en muziekgroepen hun repetitiekot, wordt de jongste tijd getroffen door vandalisme. “Nog voor wij tot twee keer toe werden getroffen, werd ook al een raam ingeslagen aan een ander lokaal van het gebouw. We raken het stilaan beu”, aldus hoofdleider Yorick Rapol van KSA Lissewege. Het gebouw behoort toe aan stad Brugge.

“Net zoals de vorige keer, zullen we het raam zelf herstellen en nieuw glas voorzien. Jammer dat onze leiding hier tijd in moet steken in plaats van activiteiten voor de leden voorbereiden”, besluit hij. De activiteiten komen niet in het gedrang. Het gebouw moet de komende jaren plaats maken voor een nieuwbouw voor de jeugdverenigingen.