KSA in Assebroek biedt diensten aan: boodschappen doen of babysitten Mathias Mariën

18 maart 2020

16u02 0 Brugge KSA Sint-Trudo en KSA Assebroek Meisjes willen zich de komende weken engageren voor de mensen die het moeilijk zouden hebben om boodschappen te doen of opvang te vinden voor hun (klein)kinderen.

“Babysitters hebben wij in overvloed, net zoals een aantal fervente shoppers die graag uw boodschappen in orde zouden brengen”, klinkt het bij de leiding. “Het praktisch verloop van dit alles, kan van persoon tot persoon behandeld worden via persoonlijke communicatie. W willen ons vooral richten op de ouderen.”

Wie de hulp kan gebruiken, kan de KSA contacteren via mail naar hoofdleiding@ksaassebroek.be of bondsleiding@ksasint-trudo.be, telefonisch op 0470/83.26.39 (Céline Van Moeffaert) of via de Facebookpagina’s van de KSA Sint-Trudo en KSA Assebroeks Meisjes.