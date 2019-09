Kruispoortbrug opnieuw open na defect Mathias Mariën

27 september 2019

09u11 34 Brugge De ‘nieuwe Kruispoortbrug’ in Brugge was sinds donderdagavond enige tijd defect. De brug kon niet meer dicht door een softwareprobleem. Ondertussen zijn de problemen voorbij.

Opvallend is dat de defecte brug pas sinds februari 2018 in gebruik is genomen nadat de vorige ruim 400 dagen defect was. De Vlaamse Waterweg is bevoegd voor de brug. Het ging om een softwareprobleem waardoor de brug niet meer kon sluiten. Er werd volop gewerkt aan een oplossing. Met het mechanisme van de brug is in principe niks mis. In de loop van vrijdagochtend was de brug weer in gebruik.