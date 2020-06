Krijgen we vaste pontons langs de Langerei? “Triënnale heeft ons geleerd dat dat gezellig is en buurtbewoners vinden het leuk” Bart Huysentruyt

10u54 0 Brugge De stad Brugge heeft een plan klaar voor het grijze Sint-Gilliskwartier. Heel opvallende ingreep is de keuze voor één of meerdere vaste pontons langs de Langerei. “We geloven dat ze een meerwaarde kunnen zijn voor de vele mooie gebouwen in deze buurt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Een tijdelijk zwemponton langs de Coupure deze zomer komt er al zeker, maar krijgen we in de toekomst ook vaste pontons in de Langerei? Als het van de stad afhangt, dan wel. Tijdens de vorige Triënnale zag je die pontons al opdoemen op het Brugse water. Ze zorgden voor een speciale sfeer in de stad. Dat is het bestuur niet ontgaan. “De Triënnale heeft ons geleerd dat pontons gezelligheid brengen”, zegt schepen Franky Demon. “Door goede afspraken te maken met de buurt, vermijden we ergernis. Het beschermde stadsgezicht dat de Langerei is, kan je op een ponton nog meer bewonderen.”

Nog niets beslist

De achterliggende gedachte is om van het hele Sint-Gilliskwartier een veel groenere zone te maken. Dat is nu één van de meest ‘gebetonneerde’ stukken in de Brugse binnenstad. “De connectie en de beleving van het water vergroten, is één van de ingrepen. In de Annuntiatenstraat willen we het water terugbrengen, bijvoorbeeld als een speelelement. We willen ook parkings vergroenen.” Er moet evenwel nog veel water door de reien stromen, vooraleer het plan ook effectief uitgevoerd wordt. “Dit is een toekomstvisie voor deze buurt. Heel veel diensten en overheden zullen daar nog hun zeg over doen. Maar dit goed uitgewerkte plan moet ook de geesten doen rijpen om het een kans te geven. Ons erfgoed kan er maar wel bij varen.”