Koppel speelt elke avond muziek op straat: "Zo zien we of het goed gaat met de buren" Bart Huysentruyt

22 april 2020

07u57 0 Brugge Elke avond, klokslag 20 uur, brengen Alexander Vanhaver (36) en Valerie Vereecke (32) een muzikaal moment in de Begoniastraat in Assebroek. Onder het goedkeurend oog van hun 7-jarige tweeling en de buren spelen Valerie - op klarinet - en Alexander - op piano - een liedje voor de hele straat. “Zo weten we dat alles nog goed gaat met iedereen”, zeggen ze.

Het is voor de buren in de Begoniastraat een vaste afspraak geworden. Net voor 20 uur reppen ze zich naar buiten. Om er te applaudisseren voor de zorg, maar vooral ook om te luisteren naar muziek van Alexander en Valerie. Zij oefenen elke dag een bekend liedje in om het ‘s avonds live te spelen voor hun buren. Alexander en Valerie zijn allebei muzikanten. Ze geven ook muziekles. Valerie doet dat als klarinettist in Kunstbrug in Gentbrugge en Park Uniek in Tielt, Alexander geeft pianoles aan het Conservatorium in Brugge en De Kade in Deinze.

‘Ik hou van u’ en ‘Mia’

“We kiezen de liedjes zorgvuldig uit”, vertelt Valerie. “De tekst kan troostend zijn, maar ook inspelen op de actualiteit. Zo hebben we al ‘Shallow’ van Lady Gaga, ‘Ik hou van u’ van Noordkaap, ‘Lean on me’ van Bill Withers, ‘Mia’ van Gorki en ‘Dicht bij mij’ van Bart Peeters gespeeld. Soms horen we een liedje op de radio of tv en besluiten we om dat de dag nadien ook op straat te spelen.”

Ze beslisten om muziek te spelen, toen de oproep gelanceerd werd om te applaudisseren voor de zorg. “We doen dit voor alle mensen die in deze coronatijd hard werken, maar ook voor onze buren. We willen iedereen een hart onder de riem steken. Wat is sterker dan muziek om dat te doen? En als iedereen op straat komt om te luisteren en te klappen in de handen, zien we meteen ook of alles goed gaat met de buren.”

De kindjes van Alexander en Valerie, de tweeling Svea en Jolien van 7 jaar, doen gretig mee. “Nu we door de lockdown veel tijd met elkaar doorbrengen, geven we een beetje privémuziekles aan onze dochters", vertellen de ouders. “Dat doen we nog heel laagdrempelig, hoor. Maar ze zijn ook wel geïnteresseerd."

Wat leuk is, is dat ze ook oog hebben voor leuke momenten. Zo spelen ze ook ‘Happy birthday’ als er iemand jarig is in de straat Overbuur Geert Van Vlaenderen

En de buren? Die reageren enthousiast. Het muzikale gezin biedt ‘s avonds immers een moment om naar uit te kijken. “Het is ook altijd weer spannend om te horen welke song ze hebben uitgekozen", zegt overbuur Geert Van Vlaenderen. “Ze zijn fantastisch goed ingespeeld op elkaar. Wat leuk is, is dat ze ook oog hebben voor leuke momenten. Zo spelen ze ook ‘Happy birthday’ als er iemand jarig is in de straat. Het is een schitterend initiatief in moeilijke tijden.”