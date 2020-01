Koppel rijdt recht in kanaal: bestuurder legt positieve ademtest af tijdens ‘Weekend zonder Alcohol’ Mathias Mariën

13 januari 2020

11u18 17 Brugge Langs de Britse Kaai in Brugge is een koppel zondagavond aan het ergste ontsnapt toen het met zijn wagen in het water belandde. Ze konden zichzelf gelukkig bevrijden uit het voertuig. Uiteindelijk werd het koppel snel opgepikt door een bootje dat in de buurt was. De bestuurder legde een positieve ademtest af.

De man en vrouw, beiden rond de 50 jaar oud, reden rond 21.30 uur langs de Britse Kaai toen het fout liep. Plots verloor de chauffeur de controle over het stuur, waarna ze door de betonblokken in het water van het Boudewijnkanaal reden. Getuigen alarmeerden de hulpdiensten. Omdat de twee inzittenden snel uit de wagen konden klauteren en door een bootje werden opgepikt, kwamen ze er zonder noemenswaardige verwondingen van af. Uit controle bleek wel dat de bestuurder onder invloed was van alcohol - net in het Weekend zonder Alcohol. De scheepvaartpolitie handelde de zaak af. Omdat het zondagavond te donker was om te takelen, gebeurde dat pas maandagvoormiddag.