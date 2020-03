Koppel raakt lichtgewond bij botsing op kruispunt in Zandstraat Siebe De Voogt

04 maart 2020

12u47 0 Brugge Een koppel uit Damme is woensdagmorgen lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Zandstraat in Sint-Andries. Volgens de Brugse politie lag een voorrangskwestie wellicht aan de oorzaak.

De 52-jarige man en zijn 60-jarige vrouw raakten even na 6 uur betrokken in een botsing met de wagen van een 61-jarige Bruggeling op het kruispunt van de Zandstraat en Noordveldstraat. Door de klap werden beide voertuigen tegen een verlichtingspaal gekatapulteerd. Ook de gevel van een woning liep volgens de politie lichte schade op. De Bruggeling raakte niet gewond, maar in de andere wagen moest de vrouwelijke passagier wel naar buiten geholpen worden door de brandweer. Samen met haar man werd ze lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Beide wagens werden getakeld.