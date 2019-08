Koppel in de cel op verdenking van reeks diefstallen in Brugge, Oostende en Knokke-Heist Mathias Mariën

26 augustus 2019

17u39 0 Brugge Zaterdag rond 14.45 uur werd een 22-jarige Française samen met haar moeder op heterdaad betrapt bij het stelen van acht flessen sterke drank (onder andere whisky) in de Colruyt in Sint-Pieters Brugge.

De vriend van de Française, een 43-jarige Marokkaan, stond buiten te wachten en werd eveneens gearresteerd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het koppel sinds eind juni in aanmerking komt voor een reeks gelijkaardige diefstallen in Oostende (tweemaal), Brugge en Knokke-Heist. Ook in het Brusselse zouden ze dergelijke winkeldiefstallen gepleegd hebben. De Française en haar Marokkaanse vriend werden maandag aangehouden door de onderzoeksrechter, de moeder van de jonge vrouw mocht na verhoor beschikken.