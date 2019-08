Koperen grafplaat is nieuwste aanwinst van Brugse musea Bart Huysentruyt

23 augustus 2019

09u16 0 Brugge Musea Brugge is een aanwinst rijker: een 14de eeuws fragment van een koperen grafplaat.

Dit zeldzame stuk, in de jaren vijftig van vorige eeuw opgegraven in een weide in Assebroek, werd aangekocht van de zusters Dominicanessen van Engelendale voor 7.500 euro. Op het fragment is het hoofd van een geestelijke afgebeeld. “Brugge was in de 14de en 15de eeuw het grootste en belangrijkste centrum voor de productie van gegraveerde grafplaten in de Zuidelijke Nederlanden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Vele ‘Brugse platen’ zijn bewaard gebleven in onder andere Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Polen, Finland... Het is een mooie getuigenis van een typisch Brugs ambacht, en dus een terechte verrijking van onze rijke Brugse museumcollectie.”