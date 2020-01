Koor vol ‘valse’ zangers heeft nieuwe dirigente én neemt afscheid van Brugse kerstmarkt Bart Huysentruyt

05 januari 2020

14u23 0 Brugge Het koor No Notes heeft dit weekend de Brugse kerstmarkt afgesloten. Die eindigde zondagavond.

No Notes is het koor dat anderhalf jaar geleden werd opgericht en een verzameling is van mensen die niet terecht kunnen in andere koren, omdat ze niet goed genoeg zingen. Ze worden daarom wel eens smalend de ‘douchezangers' of ‘valse’ zangers genoemd. Geen probleem voor de ruim zestig leden, overigens. Die zijn trots op hun koor. “Net als vorig jaar zingen we op de kerstmarkt voor een goed doel”, zegt koorlid Sandra Wintein. “Dit jaar kozen we het kankerfonds en het is uiteraard de bedoeling om meer dan vorig jaar op te halen. Vorig jaar hebben we Wieder vzw kunnen ondersteunen met een gift van 1.450 euro.”

Tijdens de kerstmarkt werd afscheid genomen van de Nederlandse dirigente Anne Marie Jansen, die de verre verplaatsingen niet meer ziet zitten. Ze wordt opgevolgd door Sabine Wittewrongel uit Sijsele.