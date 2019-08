Koor van ‘valse zangers’ telt na jaar al 160 leden: “En de interesse blijft aanhouden” No Notes vinden in De Brug ook - eindelijk - vaste repetitiestek Bart Huysentruyt

07 augustus 2019

14u08 6 Brugge De No Notes, een Brugs koor dat een jaar geleden werd opgericht voor mensen die geen zangervaring hebben, telt al 160 leden. “We krijgen nog wekelijks aanvragen van nieuwkomers, ongelooflijk”, zegt Mieke Hoste. In De Brug op het Beursplein hebben ze bovendien eindelijk een vaste repetitiestek gevonden.

Het leek een jaar geleden een goede grap: een twintigtal ‘douche-zangeressen’ besloot om een eigen koor op te richten. De No Notes - hoe toepasselijk kan een naam zijn? - werden een beetje op hoongelach onthaald, maar staan na een jaar wel fier te blinken in hun vel. De interesse in het koor vol ‘valse zangers’ blijft aanhouden. “We staan er zelf bij te kijken”, zegt lid van het eerste uur Mieke Hoste. “Dit concept blijkt een schot in de roos. We repeteren twee keer per maand met gemiddeld zo'n 65 aanwezigen, waaronder een vijftal mannen. Het zijn dus vooral vrouwen die ons koor versterken, maar de mannen zijn wel trouw en komen bijna elke repetitie af.”

We voelen ons allemaal heel goed bij het vertolken van

de moderne liedjes die we zingen. Weet je, zingen maakt gelukkig

en dat proberen we ook uit te stralen Mieke Hoste, lid No Notes

Sindsdien hebben de No Notes opgetreden voor Music For Life, tijdens de Brugse kerstmarkt en in het Lisseweegs Vaartje. Dat de toon niet altijd even vast is, speelt bij de No Notes geen rol. Al blijkt dat in realiteit wel mee te vallen. “We hebben een goede coach en samen zingen doet de kleine foutjes snel wegebben. We voelen ons allemaal heel goed bij het vertolken van de moderne liedjes die we zingen. Weet je, zingen maakt gelukkig. En dat proberen we ook uit te stralen.”

Dat was tijdens de kerstmarkt in 2018 overigens goed te merken: toeristen en Bruggelingen deden enthousiast mee met de kerstliedjes die toen over de Markt galmden. “We hebben toen bijna 2.000 euro ingezameld voor het goede doel", zegt Mieke Hoste. “Dat willen we dit jaar opnieuw doen.”

En de groep zangers en zangeressen wordt ook almaar groter. “We zijn nu met 160, maar nog wekelijks krijgen we e-mails van mensen die lid willen worden of eens van de sfeer willen proeven. We heten nog altijd iedereen welkom. Niet iedereen van ons is gezegend met geweldige stembanden. Wel, dan ben je bij ons aan het juiste adres.”

En over een adres gesproken: de No Notes hebben eindelijk een vaste stek om te repeteren. Dat bleek het afgelopen jaar het enige grote probleem waarmee de vereniging te kampen had. “We hebben nu repetitieruimte in De Brug op het Beursplein", zegt Hoste. “Dat is een ruimte in het nieuwe gebouw van het Vrijzinnig Huis, waar ook het Studentenhuis zijn stek heeft. We zijn hier heel gelukkig en kunnen hier groeien.”

Interesse om lid te worden? Contactpersoon is Mieke Hoste op het nummer 0475/77.47.62.