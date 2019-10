Koop een puzzel van Stadsschouwburg en steun strijd tegen armoede Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

14u42 0 Brugge Het Cultuurcentrum Brugge verkoopt een puzzel van het imposante gebouw ten voordele van de vzw Wieder, een Brugse vereniging waar kansarmen geholpen worden.

De puzzel van de jarige Stadsschouwburg moet een collector’s item worden. Cultuurcentrum Brugge ontwikkelde bij Ravensburger een puzzel van 1.000 stukken met één van de meest iconische foto’s van de Koninklijke Stadsschouwburg. Het beeld geeft een recent nachtbeeld van het monument weer. De puzzel wordt slechts op 500 exemplaren gedrukt. De kostprijs bedraagt 20 euro. De puzzel is verkrijgbaar in het Cultuurcentrum vanaf dinsdag 15 oktober. Tegelijk is er op zondag 20 oktober om 15 uur een voorstelling ‘Woestzoeker’ van Theaters Antigone en Artemis. Daarin wordt het verhaal verteld van twee kinderen die in armoede opgroeien. Kaarten op www.ccbrugge.be/woestzoeker.