Koolkerke start herdenkingsreeks met succesvolle Fronttoer BHT

14 oktober 2019

09u04 0 Brugge Met de Fronttoer is afgelopen weekend het startsein gegeven voor de herdenkingsactiviteiten rond de Eerste Wereldoorlog in Koolkerke.

Deze tocht kon de liefhebbers van de geschiedenis rond de Grote Oorlog uitermate boeien. Het programma was aanlokkelijk: samen met Eerste Wereldoorlog-kenner Marnix Tolpe bezochten de deelnemers de bekende en minder bekende sites in de frontstreek zoals de Ganzepoot, de Groignebunker, Onze-Lieve-Vrouw Hoekje, Tervaete Brug en Soldaten Friedhof Vladslo. Er loopt vanaf 20 oktober een tentoonstelling rond 75 jaar bevrijding van Brugge in de kerk van Koolkerke. Op 24 november is er nog een remembrance-viering, vanaf 10 uur in dezelfde Sint-Niklaaskerk.