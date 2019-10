KooKeet verhuist volgend jaar naar Grootseminarie: “Zowel foodies als gezinnen aanspreken” Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

15u51 3 Brugge Het bekende gastronomische evenement KooKeet verhuist in 2020 naar het grote domein van het Grootseminarie, in een iets rustigere uithoek van het stadscentrum. Daar zullen chefs hun eigen stands kunnen inrichten tussen het groen en wordt het festival ook interessanter voor gezinnen. “We willen een breder publiek aanspreken”, zegt inspirator en tv-maker Wim Lybaert.

KooKeet heeft er intussen negen succesvolle edities opzitten, al kwam er door het slechte weer toch een pak minder volk af voor de laatste driedaagse eind september. Voor de tiende editie in 2020, ook in het laatste weekend van september, trekt KooKeet naar een nieuwe locatie. Niet ‘t Zand, zoals hier en daar gesuggereerd werd, maar wel de site van het Grootseminarie. Daar zwaaiden decennialang honderden priesters af. Het domein is nog altijd afgesloten voor het publiek, maar doet af en toe de deuren open. Zo vindt er elk jaar het circusfestival Cirque Plus plaats.

“Het is een ongelooflijk boeiende locatie, waar zelfs nog koeien grazen”, zegt tv-maker Wim Lybaert, bekend van de Columbus. Hij wordt de ‘inspirator’ van KooKeet 2.0. “Concreet wil dat zeggen dat ik mee help nadenken over de weg die het festival moet inslaan. Zo vind ik het belangrijk dat een breed publiek met gastronomie kan kennis maken. Op het Stationsplein zag je geen gezinnen met kinderen. Hier moet dat wel mogelijk zijn. Maar ook de foodies moeten terugkomen. We willen à la minute heel straffe gerechtjes maken. KooKeet was voor de chefs eerder een evenement geworden waarin ze vooraf veel werk staken. Op het festival werd nog amper gekookt. Dat moet veranderen.”

Ook landbouwers

Over het grote domein van het Grootseminarie zullen verschillende standjes opgesteld staan. Het wordt voor de bezoeker eerder een culinair parcours, waarlangs ook hotelscholen, landbouwers en vissers een plaats zullen krijgen. Het thema voor de komende editie is ‘grond’. “Dat moeten de chefs niet te letterlijk nemen”, zegt Lybaert. “We willen ook dat ze verhalen vertellen: waarom zijn ze kok geworden? Met welke producten van dichtbij werken ze graag. Dat willen we tonen.”

Geen drie dagen aanwezig

Chef-kok Patrick Devos van het gelijknamige restaurant is enthousiast. “Elke chef voelt het kriebelen”, zegt hij. “Na de vorige editie waren er chefs die de oude formule niet meer zagen zitten. Maar toen ze over de nieuwe plannen hoorden, hadden ze meteen weer zin. Dat er weer meer gekookt kan worden, is positief. Bovendien moeten niet alle chefs drie dagen aanwezig zijn. Misschien kunnen zo ook meer koks deelnemen.”

Shuttlebusjes

De bereikbaarheid van het Grootseminarie kan wel een nadeel zijn. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal daar een plan voor nodig zijn. “We gaan met shuttlebusjes werken vanuit het station en randparkings naar het Grootseminarie. We willen hier geen verkeersinfarct creëren. De locatie is zo bijzonder dat dit wel een succes moet worden. We willen met dit evenement weer een trendsetter in Vlaanderen zijn.”