Koninklijk randje voor krachtbalclub Sint-Michiels Bart Huysentruyt

24 december 2019

13u44 0 Brugge De Krachtbalclub Sint-Michiels mag zich voortaan koninklijk noemen. De vereniging viert de vijftigste verjaardag.

Ze mochten daarvoor op bezoek bij de West-Vlaamse gouverneur. Verenigingen die een halve eeuw bestaan, worden namelijk koninklijk. De krachtbalclub is opgericht in 1969, met meteen veel successen in de jeugdreeksen. Tegenwoordig doen zowel de heren- als damesclubs het uitstekend. Ze halen verschillende trofeeën in huis.